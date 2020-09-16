شكرا لقرائتكم عرض الترجي التونسي يربك خطط كارتيرون قبل تولي التعاون السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى خلال الساعات القليلة الماضية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عرضاً جاداً من أحد الوكلاء لتولي مهمة الترجي التونسي.

وأربك العرض التونسي خطط المدير الفني الفرنسي خاصة وأنه يقارب الراتب الذي سيحصل عليه في السعودية مع نادي التعاون بالإضافة الى ضمانة الاستمرار لموسمين لرغبة النادي في التونسي في الحصول على خدماته بحثاً عن العودة لمنصات التتويج القارية بعد الابتعاد خلال الموسم الماضي.

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وأوضح مصدر مقرب من الفرنسي كارتيرون أنه سيتوجه الى العاصمة الفرنسية باريس قبل التوجه الى محطته التدريبية المقبلة.

وأبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة النادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأبيض.

وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتذر خلالها عن الاستمرار، مع التزامه بدفع الشرط الجزائي، وحاول الأخير إقناع المدرب بالعدول عن قراره لكنه صمم على الرحيل وفسخ العقد.

