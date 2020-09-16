شكرا لقرائتكم خالد الغندور: كارتيرون سيتعاقد مع التعاون السعودى بـ400 ألف دولار شهريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الفرنسي باتريس كارتيرون فقد سمعته بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم مع نادى الزمالك.

أضاف الغندور خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك:" أملك معلومة مؤكدة ان كارتيرون سيتعاقد مع التعاون السعودى براتب 400 ألف دولار شهريا وعقد 4 مليون و800 ألف دولار علما بانه كان يتقاضى من الزمالك مليون و300 ألف دولار سنويا الأمر الذى يؤكد رحيله بسبب المادة".

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تابع:"يجب أن يكون هناك موقف من الزمالك تجاه النادي الذي قدم العرض المالي وتعاقد مع كارتيرون، أي كان إسم النادي، مع إحترامنا للأشقاء، ما علمته أن هذا النادي طلب من كارتيرون أن يرحل عن الزمالك بشكل فوري وإلا سيتم سحب العرض.

وواصل:" من الوارد أن يكون النادي الذي قام بإغراء كارتيرون ليرحل عن الزمالك هدفه إفشال النادي، ننتظر لمعرفة اسم النادي".

واختتم:" الأهلي يتصدر الدوري بفارق 20 نقطة ومتفوق مع الحكام الموجودين، ورغم ذلك يؤكد أنه يتعرض للظلم من هؤلاء الحكام".