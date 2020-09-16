مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 16 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الجونة وسموحة على ستاد خالد بشارة ومباراة وادى دجلة وبيراميدز على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الجونة وسموحة



تقام مباراة الجونة وسموحة في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام الطلائع برباعية مقابل هدف فيما خطف الفريق السكندرى تعادلا مثيراً من أنياب الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 33 هدف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 30 هدفاً.

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موعد مباراة وادى دجلة وبيراميدز



تقام مباراة وادى دجلة وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.