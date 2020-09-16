شكرا لقرائتكم سيف زاهر: هذا الموسم هو الأخير لصالح جمعة مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى سيف زاهر أن الموسم الحالى هو الأخير لصالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى داخل القلعة الحمراء، بناء على تعليمات محمود الخطيب رئيس النادى.

وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت": الموسم الحالى بنسبة كبيرة هو أخر موسم لصالح جمعة مع النادى الأهلى، ومحمود الخطيب رئيس النادى منح تعليماته للجنة الكرة بخصوص هذا الأمر، بعد الأزمة الأخيرة للاعب.

من جانبه ، أكد صالح جمعة ان المواقف الصعبة هى من تظهر معادن البشر وتحديداً فى النادي الأهلى لما لمسته من محمود الخطيب رئيس النادي.

Advertisements

وأضاف في تصريحات اعلامية: "أشكر الفريق القانوني للنادى الاهلي على وقفتهم معي لأنهم لم يتخلوا عني حتى الانتهاء الخروج من النيابة العامة"وأوضح نجم الأهلي الشهير: "منذ بداية لعب كرة القدم اعتدت اتهامي بأنني أكون في مواقف كثيرة في غير وعي وخلافه.. فوجئت بعد حادث التصادم عقب انتهاء التدريب بأحد شوارع الزمالك بطلبات مالية كبيرة وغريبة من صاحب السيارة كوني لاعب كرة وهو ما دفعني لطلب الذهاب إلى قسم الشرطة القريب".

وأشار إلى أن الواقعة القديمة طلب مني صاحبها في البداية 3 ملايين جنيه ثم انتهت إلى مليون و200 ألف جنيه، مضيفاً: "أنا اللي صممت للذهاب لعمل تحليل شامل للخمور والمخدرات بالكامل وجاء سلبي بالكامل".