شكرا لقرائتكم جمال الغندور: احنا لسه سنة أولى "فار" وعمره ما هيحل المشاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور الحكم الدولى السابق، أن تقنية الفار مازالت حديثة على الكرة المصرية وتحتاج إلى الكثير من التدريب، ولن تنهى الأخطاء التحكيمية فى الوقت الحالى.

وقال الغندور فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الاعلامى سيف زاهر:احنا لسه سنة أولى "فار" وعمره ما هيحل المشاكل فى هذا الوقت بشكل كامل، وقريباً هناك تجربة جديدة "الحكم الروبوت"، للقيام بدور الحكم المساعد، وفى حالة التسلل سيكون هناك "زمارة" وليست راية.

أضاف: أخطاء حكام الساحة أكثر من حكم الفيديو، ومع ذلك فتقنية الفيديو تحتاج إلى تدريب بشكل كامل، وإدارة الفار ليس لها علاقة بلجنة الحكام، ولابد من تحديد إدارة خاصة بالفار بعيداً عن الحكام، وهناك 54 حكماً يملكون رخصة الفار فى مصر.