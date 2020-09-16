شكرا لقرائتكم هشام يكن: رحيل كارتيرون عن الزمالك "غريب".. وترك ذكرى سيئة مع الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن رحيل كارتيرون تصرف غريب من جانبه. وقال خلال تصريحات تلفزيونية : "من المؤكد أن كارتيرون تلقى عرضا كبيرا وذلك رحيل عن الزمالك، لكنه ترك ذكرى سيئة مع الجماهير". وأكمل: "طارق يحيى قريب إلى حد كبير من لاعبي الزمالك".

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