شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الزمالك لن يعاني بعد كارتيرون.. وممكن النادي اللي هيروحله يعمل فيه كده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب محمد صلاح نجم الزمالك السابق عن عدم تفاجئه من قرار رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك.
قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "رحيل كارتيرون مش مفاجئ وبلغ النادي والفلوس هي اللي طاغية على المدربين".
أردف: "ما حدث من كارتيرون عدم احترام وممكن النادي اللي هيروحله يعمل فيه كده في اي وقت".
استطرد: "مفيش مدرب بيمشي في نفس اليوم وكارتيرون انهى اتفاقه مع نادي آخر منذ 4 ايام".
وتابع: "الزمالك مش هيعاني بعد رحيل كارتيرون وقدامه شهر قبل بطولة افريقيا وقادر يجهز الفريق للبطولة".
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