شكرا لقرائتكم كارتيرون: مقتع بقرار الرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض على المهلة التي منحها له مرتضى منصور منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض بشأن التراجع عن فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض.

قال كارتيرون خلال اجتماعه بمرتضى منصور من خلال الفيديو الذى بثه قناة الزمالك:" فكرت كثير ولكن مقتنع بالرحيل وأقدر حزن الجماهير ومجلس الإدارة".

نشرت قناة الزمالك كواليس الحوار الذى دار بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وكارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض وذلك في حضور مجلس الإدارة.

وطلب رئيس الزمالك من كارتيرون التراجع عن الرحيل والاستمرار في نادي الزمالك لمدة شهر حتى انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا مضيفا :" الشرط الجزائي لن يجعلنا أغنياء جماهير الزمالك بالملايين، وكلهم يحبونك وحملوك على الأعناق من قبل وسامحوك في بعض المباريات".

تابع مرتضى منصور حديثه لكارتيرون:"سنقوم باستئذان النادي الذي تعاقدت معه ونطلب أن تظل مع الفريق حتى انتهاء دوري أبطال إفريقيا، وسنتنازل عن الشرط الجزائي، وسترحل بعدها محافظاً على سمعتك كما هي".

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وواصل مرتضى قائلاً :"فزت بلقبين، وأمامك كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، وطريقك كله مضيء، وهذا أفضل بكثير من الرحيل إلى أي بلد عربي من أجل الملايين".

وأنهى رئيس الزمالك :"سنكتب كل ما عرضته عليك من تنازل عن شرط جزائي واستمرار لشهر واحد فقط والحصول على موافقة ناديك الجديد، في عقد، ثم ننهي العلاقة بعد ذلك بكل ود واحترام".

ورد كارتيرون على رئيس الزمالك بعد الانتهاء من حديثه بأنه يطلب الحصول على مهلة للتفكير، ثم غادر الاجتماع قبل أن يعود مرة أخرى ليبلغه بقراره النهائي بالرحيل ودفع الشرط الجزائي.