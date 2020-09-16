حارب عبدالله.. صاروخ شباب الأهلي وآسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان حارب عبد الله سهيل جناح شباب الأهلي السريع هو حديث دوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء؛ بعدما سجل هدف الفوز لفريقه في شباك شاهر خودرو بطريقة رائعة، مستغلاً سرعته التي أربكت دفاعات الفريق الإيراني المحكمة.

وأصبح حارب ابن اللاعب السابق عبد الله سهيل الذي لعب للشارقة ثم الشباب والأهلي، أصغر لاعب إماراتي وعربي على الإطلاق يسجل في دوري أبطال آسيا؛ ذلك أن المولود في 26 نوفمبر/تشرين الثاني سجل هدفه وهو بعمر 17 عاماً، و296 يوماً، ليدخل قائمة آسيوية صغيرة سجلت بسن صغير يتقدمها التايلاندي ميونتا بعمر 16 عاماً و250 يوماً.

وكان حارب برز في الموسم الماضي، وهذا ليس بمستغرب على لاعب كان الهداف الأول في المراحل السنية؛ ذلك أن سرعته الصاروخية ومهاراته يجعلان منه لاعباً بدرجة نجم قدم أوراق اعتماده بقوة لقارة آسيا.