شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جيدة لتشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل تشيلسي المتجدد مشواره بالفوز على مضيفه برايتون بنتيجة 3-1، فيما عاد ولفرهامبتون بدوره بفوز ثمين من عقر دار شيفيلد يونايتد 2-صفر، في ختام مباريات المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل ثلاثية تشيلسي كل من الإيطالي جورجينيو (23 من ركلة جزاء)، ريكي جيمس (56) والمدافع الفرنسي كورت زوما (66)، فيما كان هدف برايتون الوحيد من نصيب البلجيكي لياندرو تروسار (55).
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