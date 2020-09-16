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بداية جيدة لتشيلسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جيدة لتشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل المتجدد مشواره بالفوز على مضيفه برايتون بنتيجة 3-1، فيما عاد ولفرهامبتون بدوره بفوز ثمين من عقر دار شيفيلد يونايتد 2-صفر، في ختام مباريات المرحلة الأولى من لكرة القدم.

وسجل ثلاثية تشيلسي كل من الإيطالي جورجينيو (23 من ركلة جزاء)، ريكي جيمس (56) والمدافع الفرنسي كورت زوما (66)، فيما كان هدف برايتون الوحيد من نصيب البلجيكي لياندرو تروسار (55).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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