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حامل اللقب ينال النقطة الـ9 بهدف الدقيقة 97

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب نجوم نادي الهلال السعودي عن سعادتهم بإنجاز المهمة، بعد مباراة صعبة للغاية أمام باختاكور الأوزبكي؛ حيث حقق حامل لقب دوري أبطال آسيا الفوز بنتيجة 2-1.

وافتتح سيباستيان جيوفينكو (45+2) وهتان باهبري (90+7) هدفي الهلال، في حين أحرز البديل إيرين ديرديوك (70) هدف باختاكور.

وأكمل باختاكور المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد حارس المرمى إيلدوربيك سويونوف في الدقيقة 64، ورغم ذلك أحرز البديل إيرين ديرديوك (70) هدف التعادل لباختاكور، لكن هتان باهبري سدد كرة قوية في الدقيقة 97 أهدت «الزعيم» ثلاث نقاط غالية.

وقال حارس المرمى عبدالله المعيوف: قدمنا مباراة جيدة في المجمل. الشوط الأول لم نظهر بالمستوى المأمول، ولكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني، وقدّمنا أداء أفضل بعد استغلال النقص العددي في صفوف باختاكور.

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وأضاف: كبداية كانت جيدة بعد توقف البطولة، والآن يجب التركيز على التأهل. يجب أن نحقق الفوز في المباراة المقبلة، من أجل التأهل، وبعد ذلك التركيز على الفوز بصدارة المجموعة.

من جهته قال نجم الوسط سالم الدوسري الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: كانت هذه أهم مباراة بالنسبة لنا، ورغم كل الظروف نجحنا في تحقيق الفوز، وحصدنا النقاط الثلاث.. طموحاتنا كبيرة في هذه البطولة، ولا تتوقف على مباراة واحدة؛ حيث نريد الذهاب بعيداً في المنافسة.

وأوضح: أثبتنا في هذه المباراة تماسكنا كمجموعة، وواصلنا القتال حتى النهاية لنسجل هدف الفوز.

وقال هتان باهبري: حققنا الفوز في وقت متأخر وصعب بفضل جهود كل اللاعبين. نخوض كل مباراة على حدة، والمدرب طلب منا اليوم تنفيذ بعض الأمور التي قمنا بها داخل الملعب بنجاح. بعون الله سنواصل الانتصارات في المباريات المقبلة.

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