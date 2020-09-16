«الملك» يقترب من جيسوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اقترب فريق الشارقة من إكمال إجراءات التعاقد مع البرازيلي الشاب إيجور جيسوس ( 19 سنة) لاعب فريق كورتيبا من أجل قيده في فئة المقيمين.

وأشارت الصحف البرازيلية إلى أن «الملك» قطع شوطاً كبيراً للتعاقد مع إيجور، والذي يحمل اسمه مَعَزّة خاصة عند جمهور الشارقة، بسبب إيجور كورنادو ساحر الفريق حالياً.