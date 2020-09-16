شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب من السد بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب سعود النصر لاعب وسط نادي السد القطري المشارك في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد بحسب ما ذكر الاتحاد القاري. وقال الاتحاد في بيان إن «نتائج الفحوصات أظهرت أن لاعباً واحداً من نادي السد القطري جاءت نتيجته إيجابية لفيروس كوفيد-19». Advertisements وأعلن السد في وقت لاحق أن لاعب وسطه الشاب سعود النصر (22 عاماً) أصيب بالفيروس. وكان أحد لاعبي الدحيل القطري المشارك في دوري الأبطال أصيب أيضاً الأسبوع الماضي بالفيروس. وكان الهلال السعودي أعلن قبل أيام عن اصابة سبعة من افراده بالفيروس، هم لاعبوه نواف العابد (وسط)، محمد البريك (مدافع)، سلمان الفرج (قائد الفريق)، محمد الواكد (الحارس البديل)، صالح الشهري (مهاجم)، حمد العبدان (لاعب وسط صاعد) وسعود كريري (إداري الفريق).

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