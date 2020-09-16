الاتحاد السكندري يؤجل تتويج الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجل الاتحاد السكندري تتويج ضيفه الأهلي باللقب الخامس توالياً، وال42 في تاريخه؛ عندما فرض عليه التعادل السلبي بملعب الجيش ببرج العرب في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وكان الأهلي بحاجة إلى الفوز؛ لحسم اللقب بيد أن تعادله أجل التتويج إلى المرحلة المقبلة؛ عندما يستضيف مصر المقاصة السبت المقبل، علماً بأنه يحتاج إلى نقطتين فقط في مبارياته ال7 المتبقية.

وعزز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 72 نقطة، فيما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس.

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ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 عقب طرد البديل أحمد فتحي؛ لحصوله على الإنذار الثاني.

وأهدر أحمد رفعت ركلة جزاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 59.

وخاض الأهلي المباراة في غياب ياسر إبراهيم وحارس المرمى علي لطفي؛ بسبب ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد على غرار المدرب العام السويسري دافيد سيسا.