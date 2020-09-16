شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الأهلي وخورفكان في "بلاي أوف" الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز شباب الأهلي على ضيفه النصر 6-1 في الجولة الثانية من" بلاي أوف" دوري كرة الصالات لموسم 2019-2020 ليحصد "الفرسان" أول 3 نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى من خورفكان والتي أقيمت قبل التوقف يوم 14مارس/آذار الماضي .
وفاز خورفكان على دبا الحصن 5-4 بركلات الترجيح بعد ان انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ،واحتكم الفريقان للترجيحية وفقا لنظام البلاي أوف .
ورفع خورفكان رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقي شباب الاهلي ودبا الحصن في المركزين الثاني والثالث والنصر في المركز الرابع، ويلتقي الأول من هذه الصراع الرباعي مع البطائح الأول في الترتيب العام .
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