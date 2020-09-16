«المحترفين» تجتمع مع رابطة الدوري السويدي الممتاز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الثلاثاء جلسة مع رابطة الدوري السويدي الممتاز ضمن فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي تنظمها مع عدد من الروابط العالمية بين 14 و17 الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية في إطار رسم خريطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030. جاءت الجلسة مع رابطة الدوري السويدي الممتاز تحت عنوان التنافسية العالمية، نظراً للتحديات المتشابهة والحضور الجماهيري بين الدوريين السويدي والإماراتي. تضمن الجزء الأول من الجلسة نبذة حول الرابطة واستراتيجيتها، بما في ذلك الرؤية والرسالة ومقاييس النجاح والقيم، من خلال عرض قدمه ماتسانكويست، المدير التنفيذي لدوري كرة القدم السويدي. تلا ذلك شرح للعلاقة بين الرابطة وأندية الدوري وتقييم الحوكمة والتنظيم بالإضافة إلى مجالات النمو والصعوبات الرئيسية التي تواجه الرابطة. تناول انكويست خلال العرض أيضًا بعض المعلومات حول مشجعي أندية الرابطة وخصائصهم واستعرض قصة نجاح الدوري السويدي الممتاز في توسيع القاعدة الجماهيرية وزيادة التفاعل الجماهيري. كما سلط الضوء على مجهودات الرابطة واهتمامها بزيادة القيمة السوقية للدوري قبل أن يقدم نبذة عن دور وسائل الإعلام والاتصال وعلاقتها بالمنظومة. وستتواصل الخلوة الاستراتيجية الأربعاء بجلسة مع رابطة الدوري الإسباني.

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