المري: اتحاد الاجسام أعد خطة توعوية للحد من آثار «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق عند الساعة الثامنة مساء الأربعاء، محاضرة المنشطات والرياضة التي ينظمها اتحاد الإمارات لبناء الاجسام ومركز إعداد القادة وبإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وتستمر يومين، وتستهدف جميع المدربين في الدولة، وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرياضة ويحاضر في الدورة كل من المحاضر الدولي الدكتور أحمد عبد الرحمن إبراهيم، وطبيب منتخب الإمارات لبناء الاجسام الدكتور سعيد مصطفى ساساني، وتبلغ مدة المحاضرة ساعتين سيركز خلالها المحاضران على اهمية الابتعاد عن المنشطات، خصوصاً مع رغبة الرياضيين في استعادة اللياقة البدنية المتدنية بسبب تعليق الانشطة الرياضية تزامناً مع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومواضيع اخرى، منها البدائل الصحية السليمة في حال وجود الحاجة إليها. وأكد محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الاجسام أن اتحاد الاجسام أعد خطة توعوية للحد من آثار «كورونا» السالبة، وقال إن هذه الدورة تندرج ضمن خطة واسعة اعدتها اللجنة الفنية للاتحاد بالتعاون مع مركز اعداد القادة بهدف تطوير المعرفة الرياضية من الناحية العلمية في حياة الرياضيين، وفي مختلف الجوانب، مبيناً انه ستكون هنالك دورات متتالية في سياقات اخرى.

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