تعيين حمد الجنيبي رئيساً لفريق عمل تراخيص الأندية الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تعيين حمد محمد الجنيبي رئيساً لفريق عمل تراخيص الأندية في الاتحاد القاري. وجاء اختيار الجنيبي لكفاءته وخبراته الواسعة حيث أسهم مع زملائه في تبوؤ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورابطة المحترفين مكانة مرموقة بين صفوة الاتحادات الوطنية التي تطبق البرنامج، إضافة إلى المساهمات التي قدمها لبرنامج تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي خلال الدورات وورش العمل التي نظمت بهذا المجال. الجدير بالذكر أن الجنيبي يشغل حالياً منصب نائب رئيس لجنة التراخيص الابتدائية في رابطة المحترفين الإماراتية التي تمنح التراخيص لأندية المحترفين. وعبر حمد محمد الجنيبي عن سعادته بتكليف الاتحاد القاري له بمهام وواجبات تسهم في تطوير الأندية والمسابقات الآسيوية، وقدم شكره لاتحاد الإمارات ورابطة المحترفين الإماراتية على دعمهما المستمر للكوادر الوطنية التي تمثل الدولة في المحافل الرياضية العربية والقارية والدولية. يُذكر أن الجنيبي شغل سابقاً منصب مدير إدارة تراخيص الأندية في رابطة دوري المحترفين الإماراتية.