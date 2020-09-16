شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي رابع رياضي يجمع مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونةالنادي المغلق للرياضيين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار في مسيرتهم الاحترافية، وفق مجلة فوربس الأمريكية. وسيكون الدولي الأرجنتيني لاعب كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم لعام 2020 بمبلغ قدره 126 مليون دولار، بما في ذلك 92 مليون دولار في رواتب لموسم 2020-2021، و34 مليوناً من صفقات الرعاية وعقود أخرى. وأصبح ميسي (33 عاماً) والذي كان يرغب في الرحيل عن النادي الكاتالوني في أغسطس الفائت قبل العودة عن قراره، رابع رياضي يصل إلى هذا الرقم الخيالي في العائدات بعد اسطورة الغولف الأمريكي تايغر وودز ومواطن الأخير الملاكم فلويد مايويذر جونيور ونجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. كما يتواجد في هذا النادي المغلق لأصحاب المليارات اسطورة كرة السلة الأمريكية وشيكاغو بولز مايكل جوردان،إلا انه تمكن من جمع هذا المبلغ بعد اعتزاله اللعبة بفضل عقده الخيالي مع شركة نايكي للملابس الرياضية واستثماره في نادي تشارلوت هورنتس، علماً انه حقق خلال مسيرة دامت 15 عاماً في الملاعب عائدات بقيمة 550 مليون دولار. وفي ترتيب العام 2020، أطاح ميسي رونالدو من المركز الأول في العائدات السنوية ( رونالدو جمع 117 مليون دولار،بما فيها 70 مليوناً كرواتب)،في حين حل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ثالثا (96 مليون دولار، بما فيها 78 مليونا كرواتب). ويحتل النجم الآخر لنادي العاصمة الفرنسية كيليان مبابي المركز الرابع مع 42 مليون دولار، منها 28 مليونا كرواتب، فيما يحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المركز الخامس وهو اللاعب الأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز (37 مليون دولار). ويكمل لائحة العشرة الاوائل توالياً كل من الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد ، مواطنه انطوان غريزمان مهاجم برشلونة، الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مريد ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي قناص بايرن ميونيخ والحارس الإسباني ليونايتد دافيد دي خيا. ووفقا للمجلة المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، فإن قائمة العشرة الأوائل في العالم قد جمعت عائدات عالمية بلغت 570 مليون دولار، بزيادة قدرها 11 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، وذلك على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على مختلف البطولات الأوروبية والاقتصاد العالمي.