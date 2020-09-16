العروبة يكسب مسافي بثنائية ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

خسر مسافي تجربته الودية أمام العروبة بهدفين نظيفين، في اللقاء الودي الذي جمعهما الاثنين على ملعب العروبة، وسجل هدفي أصحاب الأرض العماني سعيد عبيد والنيجيري بوكانتا سارا، ومن المنتظر أن يؤدي العروبة تجربة جديدة أمام كلباء يوم الخميس المقبل.

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وأكد عبدالغني نوح مدرب مسافي أن المباراة كانت جيدة وأفادت الفريقين، وقال: «أود الإشارة إلى قوة فريق العروبة، واجهنا فريقاً جيداً ومنظماً وأعتقد أنه سيكون منافساً شرساً على الصعود».

وأشار إلى أنه أشرك فريقين في اللقاء، وأضاف: «بالنسبة لفريقي فبالتأكيد المباراة كانت مفيدة جداً والنتيجة لم تكن مهمة لأننا نركز حالياً على جوانب أكثر أهمية، ما زلنا نتعرف إلى فريقنا ونقف على نقاط قوتنا، وعلى المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، خضنا ثلاث تجارب كانت جيدة للغاية وأمام الفرق المرشحة للصعود وصاحبة الإمكانات الكبيرة، ونجحنا في مجاراتها وخرجنا بما نريد من اللعب أمامها».

وتابع: «لست قلقاً على فريقي وأعتقد أنه يتطور بصورة مرضية لكننا مازلنا بحاجة إلى المزيد من التجارب».