الاتحاد البرازيلي يوافق على تعاقد ماركينيوس مع الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلنت شركة الكرة الشرقاوية عن تلقيها موافقة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للتعاقد مع المدرب البرازيلي ماركينيوس خافيير مدرب المنتخب السامبا لكرة الصالات للإشراف على تدريبات فريق نادي الشارقة لكرة قدم الصالات الذي تم الإعلان عن عودته إلى اللعبة مؤخراً ومن المنتظر أن يصل المدرب ماركينيوس إلى الدولة في الأيام القادمة لإكمال المفاوضات مع إدارة شركة الكرة وتسلم مهامه رسمياً.

وعلى خط متصل يواصل فريق نادي الشارقة لكرة الصالات تدريباته حالياً تحت إشراف المدرب البرازيلي ويسلون مدرب النصر السابق إلى حين وصول المدرب الجديد وسيكون ويسلون ضمن الطاقم الفني لملك الصالات.