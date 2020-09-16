شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي كايكي جيسيوس رابع المقيمين في النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى أصبح البرازيلي كايكي جيسيوس رابع اللاعبين الأجانب من المقيدين في فئة المقيمين في فريق النصر، بعد إعلان شركة كرة القدم في النادي التعاقد معه حتى موسم 2023، قادماً من نادي باهيا البرازيلي. وكانت تقارير صحفية برازيلية قد أشارت إلى أن قيمة عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً قد وصلت إلى 565 ألف دولار. وسيكون جيسيوس بجانب كل من البرازيليين جابرييل داسيلفا، وجلوبر ليما، والنيجيري شوكويبكا لوينارد أوناه. وتواصل إدارة «العميد» البحث عن الأجنبي الرابع بجانب البرتغالي توزيه، والهولندي كواس، والبرازيلي ريان مينديز، وبحسب مصادر لـ«الخليج الرياضي» فإن إدارة النصر إن لم تتمكن خلال الفترة المقبلة من الحصول على الأجنبي الرابع القادر على صناعة الفارق مع العميد، فسيكون الاتجاه نحو استعادة خدمات التشيلي بافيز لاعب الفريق السابق. يذكر أن صفقة سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة السابق وهداف الدوري، والبرازيلي مينديز لاعب الشارقة السابق كانت أبرز صفقات العميد هذا الموسم، فيما رحل عن الفريق كل من الإسباني الفارو نيجريدو، وتمت إعارة كل من خالد جلال إلى خورفكان، ومبارك سعيد إلى اتحاد كلباء، والحسين صالح إلى حتا، ورحيل البرازيلي صامويل روزا عن الفريق بالتراضي، وانتقال سالم صالح إلى نادي الشارقة.