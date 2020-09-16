الظاهري يواصل تألقه ويحقق انتصارين في بطولة إيطاليا كارتينج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نجم الكارتينج الإماراتي البطل الموهوب راشد الظاهري تألقه في الموسم الأول عن فئة جونيور، محققاً المركزين الأول والثاني على التوالي في بطولة إيطاليا كارتينج في السباق النهائي الكبير، ويذكر أن راشد يعد الأصغر سناً في فئة 12-14العمرية، في مواجهة السائقين المخضرمين الآخرين.

ولم يكن سباق عطلة نهاية الأسبوع الممتاز خالياً من التحديات أمام الظاهري، فقد حصل راشد على المركز الأول في التصفيات، بفارق ضئيل أمام أقرب منافسيه، ما مكنه من الانطلاق من المركز الأول في سباق العشرين لفة النهائي الكبير.

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وخلال السباق أظهر راشد تفوقه وتقدمه منذ البداية، محققاً مسافة لا بأس بها عن أقرب منافسيه، متمسكاً بالسباق، وواجه الظاهري مشكلة صغيرة في الكاربريتر حيث بدأ يفقد أجزاء من الثانية مع كل لفة، ما تسبب في حدوث مشكلة تقنية في الكارت الخاص به. ومع هذا كله حافظ راشد على ثباته في السباق للفوز في المنافسة. ومع اقتراب السباق من اللفتين الأخيرتين، أظهر راشد براعة الأبطال وفي اللفة الأخيرة وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهها مع الكارت الخاص به، فقد دفع راشد عربته بتصميم وعزيمة لينهي السباق بـ 0.3 من الثانية، محققاً فوزاً مستحقاً ليصعد على منصة التتويج.

وبمناسبة هذا الفوز المهم الكبير الذي تحقق بعد عناء، قال راشد الظاهري: «لقد كان هذا سباقاً رائعاً للمشاركة فيه وكنت سعيداً لأنني صمدت في المركز الأول وخضت سباقاً ثانياً رائعاً أيضاً، كانت المنافسة تحدياً حقيقياً في الصعود إلى فئة الناشئين، لذلك أنا فخور بأن يكون لي تأثير بالفعل. آمل أن أستفيد من هذا السباق لبقية الموسم».

وأوضح الظاهري أن المنافسة كانت ساخنة للغاية بينه وبين السائقين المنافسين على صدارة السباقات، لكن الأداء السريع عند الدوران مع الحفاظ على توازن الكارت أحدث كل الفارق.