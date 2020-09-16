شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يضم الحارس محمد البلوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي البطائح تعاقده الرسمي مع الحارس محمد حسين البلوشي قادماً من اتحاد كلباء على سبيل الإعارة لموسم واحد. ويعتبر الحارس البلوشي من المواهب الصاعدة وسبق له الدفاع عن عرين المنتخب الأولمبي، وسيكون إضافة قوية لفريق البطائح الطامح بقوة في المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي.

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