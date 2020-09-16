مجلس الشارقة الرياضي يطلع على جاهزية خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زارت لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي نادي خورفكان ظهر اليوم الثلاثاء، وضم الوفد عبد اللطيف ناصر الفردان رئيس اللجنة، ونائبه نبيل محمد عاشور، وسالم سيف الجاري عضو اللجنة، ومحمد أحمد حجازي المقرر، وكان في استقبالهم عمار راشد علاي أمين السر العام وخالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الجماعية بالنادي وبدر إبراهيم بن أحمد المدير المالي وعبد الله زينل مدير الألعاب الرياضية.

واطلعت اللجنة على الوضع الحالي للألعاب الجماعية بخورفكان والفئات السنية المدرجة في قوائم الألعاب، كما استعرض اللقاء الأهداف المنشودة لكل لعبة ومتطلبات المرحلة القادمة سعياً لتطوير الألعاب الجماعية بالنادي، كما نقلت اللجنة حرص واهتمام رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالنهوض بهذه الألعاب، واختتم الوفد زيارته بجولة على المنشآت والمرافق بالصالة الرياضية المغلقة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل إدارة النادي والتي تبين الرغبة القوية في تقديم موسم مميز مع الحرص على توفير كل المتطلبات للفرق في الألعاب المختلفة.

وأكد عمار علاي حرص إدارة نادي خورفكان على استكمال تحضيرات الموسم الرياضي الجديد، مع الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية التي تعنى بالسلامة العامة، فضلاً عن تشكيل فريق مختص لمتابعة الإجراءات الاحترازية في النادي، مشيراً إلى أن أكتوبر المقبل سيشهد البداية الفعلية للنشاط الرياضي عبر عودة غالبية الألعاب الجماعية والفردية في النادي ممثلة في الكرة الطائرة والسلة وتنس الطاولة بجميع فئاتها، فيما يترقب النادي مخاطبات بعض الاتحادات الرياضية لعودة باقي الفرق الرياضية استكمال حلقة النشاط الرياضي، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة لتذليل كافة العقبات.

يذكر أن خورفكان أقر مؤخراً إضافة 5 ألعاب فردية جديدة لأنشطة النادي هي: التايكوندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، ركوب الخيل والسباحة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتلبية رغبة وهوايات أبناء خورفكان والساحل الشرقي.