الجزيرة يستقبل بني ياس ودياً الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة تحضيراته للموسم 2020-2021 من خلال التدريبات اليومية التي تقام تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارسيل كايزر على ملعب قصر الإمارات.

وسيخوض الفريق رابع تجاربه الودية في السادسة من مساء يوم غد الخميس، حينما يستضيف نظيره بني ياس في مواجهة مغلقة بين الفريقين، على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

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وستكون المباراة هي الاختبار الرابع للاعبي المدرب الهولندي كايزر، والثاني في أقل من أسبوع بعد مباراته أمام الظفرة يوم الجمعة الماضي وهي التجربة التي أعقبت مواجهتي الفجيرة والإمارات، خلال أغسطس الماضي، في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

ويسعى المدرب الهولندي، الذي دفع بعدد كبير من اللاعبين الشباب في المباراة السابقة أمام الظفرة لخلق مزيد من الانسجام بمنح الفرصة لهذه المجموعة من اللاعبين الصغار في المباراة المقبلة.

وكان كايزر قد أبدى سعادته ورضاه عن المستوى الذي ظهر به اللاعبون الشباب في التجارب الودية السابقة، مبيناً أنهم أثبتوا أحقيتهم في إتاحة فرصة اللعب حيث ظهروا بشكل جيد خلال الحصص التدريبية في التحضيرات، لافتاً الى أن ذلك هو مفتاح الوصول إلى التشكيلة الأساسية من أجل خوض المباريات الرسمية مع الفريق الأول إذا استثمر هولاء الشباب هذه الفرصة.