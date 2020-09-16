لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنادي أبوظبي لهوكي الجليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر جمعة الظاهري، أمين عام اتحاد الألعاب الشتوية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بنادي أبوظبي لهوكي الجليد عن سعادته بقرار مجلس أبوظبي الرياضي الصادر أخيراً، بالسماح لهم بالعودة للتدريبات في صالة النادي وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وقال إنه وكل المنتسبين لرياضة هوكي الجليد استقبلوا الخبر بفرحة كبيرة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة محمد جسين المستشار المالي بالاتحاد للإشراف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط بشكل آمن يتفق مع توجيهات مجلس أبوظبي الرياضي، والجهات المختصة في الدولة.

وأضاف: سوف نعتمد العودة للتدريبات بداية باللاعبين الكبار، ولن يسمح للاعبين الصغار بالعودة إلا بعد موافقة مجلس أبوظبي الرياضي، ولن يسمح بوجود أكثر من 20 لاعباً في الصالة لتحقيق التباعد الاجتماعي، وقبل ذلك سوف يخضع الجميع للفحص الطبي، وتؤخذ منهم المسحات ثم ننتظر النتائج، ليسمح لهم بدخول الصالة، ولن يستثنى من الفحوص أي شخص بمن فيهم العاملون بالصالة، وسوف يتم التأكد من تعقيم الصالة بواسطة شركة معتمدة، وتوفير بوابات للدخول مثبت عليها الكاشف الحراري، وبوابات أخرى للخروج، مع اصطحاب كل لاعب لأدواته الخاصة..كما لن يسمح لأحد بتبادل استعمال الأدوات التدريبية.

وتابع: بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، سوف تقوم لجنة من مجلس أبوظبي الرياضي بزيارة النادي والتأكد من تطبيق البروتوكول الطبي المطلوب لتسمح لنا بالبدء في التدريبات، وأتوقع أن يتم ذلك اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل، وسيكون الجميع مستعدين لاستئناف العمل تحت إشراف الجهاز الفني للاستعداد للارتباطات المحلية والدولية المقبلة عند استئناف النشاط، حيث إن أقرب ارتباطاتنا هي بطولة آسيا للسيدات بالفلبين شهر فبراير 2021، وبطولة الشباب تحت 20 سنة في تايلاند خلال مارس 2021، ثم بطولة كأس العالم في شهر أبريل 2021 في لوكسمبورج، وبالنسبة للدوري المحلي سوف يعود في شهر أكتوبر 2020، بحيث نلعب ما تبقى من مباريات خروج المغلوب في النصف الأول من أكتوبر، ونبدأ الموسم الجديد في النصف الثاني من نفس الشهر.