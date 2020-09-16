خطة ترويجية لإبراز نجاحات الشارقة البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الاتصال والإعلام الرقمي بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول اجتماع لها برئاسة محمد أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة، وبحضور أحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي، والأعضاء حسين علي عبدالله، عمر سليمان شاهين، ومحمد رمضان، بجانب الدكتور محمد عبدالعظيم مستشار التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في النادي، وهبة شلبي السكرتيرة التنفيذية (مقررة للاجتماع).

وحرص رئيس اللجنة على تقديم أعضاء اللجنة بعضهم لبعض على سبيل التعارف، مؤكداً ثقته الكبيرة بمقدرتهم على نجاح دور اللجنة، خاصة وجميعهم يمتلك الخبرة الكافية في مجال الاتصال والإعلام الرقمي، من خلال وظائفهم وأعمالهم بمختلف المؤسسات والهيئات، ومن خلال مهامهم الإعلامية في عدد من الأندية الرياضية بالدولة.

كما حرص الكمالي خلال الاجتماع على نقل تحيات وأمنيات خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وجميع زملائه أعضاء مجلس الإدارة، إلى أعضاء لجنة الاتصال والإعلام الرقمي بالنادي، متمنياً التوفيق للجنة التي يعوّل عليها مجلس الإدارة آمالاً عريضة خلال المرحلة المقبلة.

بعد ذلك استعرض الدكتور محمد عبدالعظيم جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن العديد من الأمور المهمة المتعلقة بدور الإعلام وتأثيره الكبير في إظهار نجاحات النادي، والترويج لكافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي على مدار الموسم.

كما قام باستعراض المهام الرئيسية للجنة، وكافة الاختصاصات التي حددها مجلس الإدارة، والتي يتطلع لتحقيقها والوصول إليها، من خلال كافة وسائل الاتصال الرقمي، وكافة وسائل الإعلام التقليدي.

كما استعرض الدكتور محمد عبدالعظيم، خلال الاجتماع الأول للجنة، مرسوم إنشاء النادي، وحدد اختصاصات اللجنة، والخطط المستقبلية وبعض التكليفات الواردة من مجلس الإدارة، كما ناقش الاجتماع خطط وأفكار الأعضاء الخاصة بالمجال الإعلامي.