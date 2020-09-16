قمة اللقايا البكار المحليات لـ«انتصار» في تحديات تمهيدي المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

تواصلت بميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الجولة الثانية من تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتنافست ما تقارب الـ600 مطية في سن اللقايا المملوكة لأبناء القبائل على مدار 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

بحثت (انتصار) ملك محمد الحزمي قنّاص العامري عن تحقيق التميز في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات، وهو ما كان لها بعد أن نجحت في حسم المعركة مع رصيفاتها في توقيت مميز بلغ 5:55:5 دقيقة، فيما اختارت (طلايع) ملك سالم سعيد منانه الكتبي أن تكون في طليعة اللقايا البكار المهجنات بالشوط الثاني وذلك بعد أن سجلت زمناً قدره 5:55:0 دقيقة.

وكان (ريسنج) ملك راشد سلطان علي بالرشيد اجتبي أسرع المطايا المشاركة في التحديات حيث تمكن من الفوز بناموس الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات مسجلاً التوقيت الأفضل بوصوله لخط النهاية عندما كان التوقيت يشير لمرور 5:53:0 دقيقة، ونجح (المارد) في كسب التحدي مع منافسيه في شوط اللقايا الجعدان المهجنات ليهدي مالكه عمير الحزمي قنّاص العامري الناموس بزمن بلغ 5:54:0 دقيقة.