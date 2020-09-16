شكرا لقرائتكم خبر عن أوليسي يقود فريق الإمارات للدراجات في جولة لوكسمبورج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تشكيلة قوية للمشاركة في جولة لوكسمبورج التي تقام اعتباراً من اليوم وحتى 19 سبتمبر/أيلول الحالي، بقيادة الدراج دييجو أوليسي، لمواجهة المنافسين في الجولة التي ستقام على مسار حصوي يمتد 835 كم، وتضم عدة مسافات تسلق شاهقة، وتنتهي بمسافات سرعة في سباق يمتد على خمسة أيام.

ويوفر التنوع الذي يتميز به السباق العديد من الفرص لكل من أوليسي وفيليبسن، اللذين سيتصدران تشكيلة الفريق، طامحين لتحقيق الفوز، ويقود الفريق خلال الجولة المديران أوريليو كورال «إسبانيا»، ونيل ستيفنز «أستراليا».

وتضم تشكيلة الفريق ستة دراجين هم: دييغو أوليسي «إيطاليا»، وسفين إيريك بيستروم «النرويج»، وتوم بولي «سويسرا»، وإيفو أوليفيرا «البرتغال»، وروي أوليفيرا «البرتغال»، وجاسبر فيليبسن «بلجيكا».

وتعليقاً على الجولة يقول أوليسي: يضم هذا السباق عدداً من مسافات التسلق القصيرة والشاهقة، وهو أمر يناسب قدراتي. أمضيت وقتاً كافياً في التدريب، وأرجو أن تثمر جهودي في تحقيق الفوز، ما سيمثل تمهيداً مثالياً لجولة إيطاليا، وسيتولى جاسبر مسافات السرعة النهائية، وسوف نعمل معاً على تحقيق أفضل النتائج.

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