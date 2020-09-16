بطولة الإمارات للكيك بوكسينج تنطلق الجمعة في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الجمعة المقبلة في صالة فستيفال أرينا دبي منافسات بطولة الإمارات «K1» للكيك بوكسينج للمحترفين، التي تقام لأول مرة على مستوى الدولة وسط مشاركة مميزة من نجوم اللعبة الذين حصدوا الكثير من الألقاب المحلية والإقليمية والدولية.

وأعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي اليوم عن اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية والصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لإقامة البطولة.

وأكد طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة حرص الاتحاد على استمرار النشاط وفقاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية التي عمل على تنفيذها قبل موعد انطلاق البطولة لضمان الحفاظ على المستوى الفني للاعبين وتطوير خبراتهم من خلال مواجهة لاعبين من أصحاب الخبرة الدولية.

وأشار المهيري إلى أن الاتحاد حريص على تنفيذ كافة إجراءات البروتوكول الصحي بداية بفحص «PCR» لكل المشاركين، بإشراف الجهات الصحية المعنية والتأكد من سلامتهم قبل وبعد منافسات البطولة التي استعدت لها اللجنة الفنية بشكل جيد يوفر لها كافة متطلبات النجاح، وذلك بعد أن تواصل التسجيل عبر موقع الاتحاد.

ولفت إلى أن قائمة لاعبي البطولة تضم 26 لاعباً من المحترفين الذين يخوضون 13 مباراة في مختلف الأوزان، تجمع كلاً من محمد عادل وشاندل إدوارد، أمير بورسلان مع زياد جانتي، طنطاوي حافظ مع لوسيان موكاناسو، أميل لوجو مع زين العابد داداتشيف، المهدي هاموشا مع شاميل أمينوف، أليشر كوربونوف مع ماكسيلان فلين، نبيل عواش مع أيوب بن زيدان، مهدي الجماري مع أبروربيك ماديمنبكوف، محمد أجر عام مع عدنان محمد، فريدون ألي زاي مع زكريا الجماري، طه ماروني مع محمد أمين، نور الدين سامير مع سيوفوش جولمامادوف، وإلياس حبيب علي مع هارون باكا في أقوى مواجهات البطولة.