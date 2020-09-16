افتتاح نادي لياقة متخصص للسيدات في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم نادي وقت اللياقة للسيدات إلى قائمة المنشآت المخصصة لرياضة السيدات في إمارة دبي، وذلك من خلال افتتاح فرع جديد بنادي وقت اللياقة بمنطقة الممزر الذي تبلغ مساحته 12700 قدم مربعة ويتسع لـ 1200 رياضية وتشرف عليه 25 مدربة لياقة بدنية محترفة ويتضمن 123 وحدة تدريب كارديو و113 ماكينة تدريب قوة، كما يتضمن العديد من المرافق الرياضية التي تساعد السيدات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بخصوصية تامة.

وقص سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وحمد بن علي الصقري رئيس مجلس إدارة شركة «لجام للرياضة» السعودية المالكة لأندية «وقت اللياقة» شريط افتتاح المركز بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعبد الرحمن المانع المدير الإقليمي بدولة الإمارات في الشركة، وفوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة بالمجلس، وعمران الجسمي مدير العلاقات الخارجية بالمجلس، وفاطمة بوحجير مدير قسم المبادرات المجتمعية في شرطة دبي.

وجاء افتتاح النادي ليكون نتيجة انتشار ممارسة الرياضة بين السيدات في دبي وخطط النمو والتطوير لمجلس دبي الرياضي والشركة التي تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة للسيدات وتوفير المزيد من الأماكن التي تلبي تطلعات السيدات وتوفر الخصوصية والطاقم النسائي المؤهل لقيادة التدريبات وتقديم النصائح الفنية، وقدم الصقري شرحاً عن المرافق التي يوفرها المركز للسيدات والإجراءات المتبعة داخله.

وقال سعيد حارب: «يعمل مجلس دبي على دعم أي نشاط يساهم في تطوير الرياضة النسائية التي يوليها المجلس اهتماماً كبيراً، ويعد افتتاح هذا المركز خطوة مهمة في سبيل توسيع قاعدة الممارسات للرياضة من النساء من خلال تخصيص مساحة أكبر لحسين لياقتهن البدنية في جو من الخصوصية التامة بما يراعي عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي».

وأضاف حارب: «تربطنا علاقة قوية مع نادي وقت اللياقة منذ افتتاحه عام 2015، بعدما فاز بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في فئة المؤسسة العربية المبدعة، ويقدم النادي من خلال مراكزه الرياضية برامج لتطوير مهارات الموهوبين في مختلف الرياضات، كما يدير أقساماً خاصة لتدريب الرياضيين من مختلف المراحل السنية والمستويات البدنية، كما يتعاون النادي معنا في تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية».

وقال حمد بن علي الصقري: «تهدف مؤسستنا إلى المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع بمن فيهم كبار السن وأصحاب الهمم من خلال تحفيزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي عبر توفير الصالات الرياضية المناسبة لذلك وتعزيزها بأحدث الأجهزة الرياضية، حيث نعمل تحت شعار التدريب من أجل الصحة، ونقوم بإجراء البحوث الميدانية ونضع استراتيجيتنا العامة على أساس نتائج هذه البحوث حتى تدار مرافقنا وفق نهج احترافي، ونفتخر بأننا استطعنا الفوز بـ(جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي) التي منحتنا دافعاً معنوياً لبذل المزيد من العطاء وتحقيق الإنجازات».