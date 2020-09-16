عصابة تهاجم شقيقتي محرز بسبب فاتورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت شقيقتا نجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز لهجوم من عصابة في صالون التجميل «26 بيوتي»الذي تملكانه بالعاصمة الفرنسية باريس. وفي التفاصيل، رفضت إحدى الزبونات دفع فاتورة التجميل، وبعدها بدقائق توقفت 3 سيارات أمام المحل ودخل 12 شخصاً وحطموا المنتجات وعلقت دنيا: «نشعر بالصدمة والخوف، لا أعرف لماذا حدث هذا ؟ ربما لأننا شقيقتا رياض. كانوا يشتمون الجميع ويصرخون علينا ورموا الأغراض على الأرض وتصرفوا بلا رحمة، أحدهم أمسك برقبتي وآخر ضرب ساق شقيقتي الصغرى. لا أعرف إن كانوا سرقوا أشياء أيضاً. أنا وشقيقتي ننهض من الصباح الباكر كل يوم للعمل، نعمل بجهد ونستحق الاحترام». ولم يتمكن محرز من زيارة شقيقتيه، بعدما ثبت إصابته بكورونا مؤخراً.