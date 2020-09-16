توتنهام يفاوض ريال مدريد لاستعارة بايل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





يريد نادي توتنهام الانكليزي استعارة لاعب ريال مدريد الاسباني السابق غاريث بايل، كما يفاوض الريال للتنازل عن ظهيره الايسر سيرخيو ريغيون.

لندن: اشارت تقارير صحافية الثلاثاء إلى ان نادي توتنهام الانكليزي يفاوض ريال مدريد الاسباني لاستعارة لاعبه السابق غاريث بايل.

ولا يدخل بايل ضمن مخططات مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ووجد نفسه اسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين او حتى خارج التشكيلة نهائيا في بعض الاحيان.

وكان بايل (31 عاما) انتقل الى ريال مدريد من توتنهام بالتحديد عام 2013 ونجح في احراز دوري ابطال اوروبا اربع في صفوف الفريق الملكي بالاضافة الى لقب بطل الدوري الاسباني مرتين.

Advertisements

وذكرت تقارير اخرى بان توتنهام دخل في مفاوضات مع ريال مدريد للتنازل عن ظهيره الايسر سيرخيو ريغيون الذي اعاره نادي العاصمة الموسم الماضي الى اشبيلية وسط رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدماته ايضا.

وسبق لنادي شمال لندن ان حصل على خدمات لاعب الوسط الدنماركي بيار اميل هويبرغ من ساوثمبتون والظهير الايمن مات دوهيرتي من ولفرهامبتون.

ولم تكن بداية توتنهام مشجعة في مستهل مشواره في الدوري الانكليزي لموسم 2020-2021 لانه سقط على ارضه امام ايفرتون صفر-1 الاحد.