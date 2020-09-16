ملف الثلاثاء.. "زلزال رحيل كارتيرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء 15 سبتمبر:
رئيس لجنة المسابقات يكشف موعد نهاية الدوري
مرتضى: وفد من الزمالك إلى أوروبا للتعاقد مع مدرب جديد
الزمالك: كارتيرون اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق لـ"ظروف خاصة"
"بعد رحيله من الزمالك".. مصدر لمصراوي يكشف النادي الجديد لكارتيرون
تاكيس: تدريب الزمالك شرف لي.. ولكن لايوجد أي مفاوضات رسمية
"ليس بسبب الأموال".. أول تعليق من كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك
خاص.. طارق العشري مديرا فنيا لحرس الحدود
كواليس الاجتماع.. مرتضى منصور طلب كارتيرون بالبقاء ومنحه عدة عروض
تعاقد الأهلي مع بدر بانون؟.. المتحدث باسم "الرجاء": هل هناك صورة؟
فاروق جعفر: الزمالك مَن صنع اسم كارتيرون
"مهزلة غير مسبوقة".. مرتضى منصور يرد على رحيل كارتيرون
ميدو: كارتيرون كان يدرس الرحيل عن الزمالك منذ اسبوعين
حازم إمام يعلق على رحيل كارتيرون عن الزمالك
كأس كاراباو.. ليفربول يتعرف على منافسه.. وأستون فيلا يفوز بدون تريزيجيه
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