مرتضى مهددًا: من سيتعاقد مع كارتيرون عليه تحمل رد فعلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

هدد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النادي الذي سيتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، واصفا ما حدث بدفع المدرب الشرط الجزائي لرحيله عن القلعة البيضاء بـ"القرصنة".

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية عبر قناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "لا يعنيني اسم النادي الذي تعاقد مع كارتيرون، وسيكون لنا رد فعل على هذا النادي ورئيسه".

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وأضاف: "شُغل الخطف والقرصنة لا يجوز أن يتم بين دول أو أندية محترمة، هناك شبه مؤامرة حدثت لناد محترم ولن أسكت".

وأكمل: "لا أريد ظلم أي من الأندية التي تردد أنها اقتربت من التعاقد مع كارتيرون، لكن عندما يظهر هذا النادي إذا كان رئيسه رجلا يتحمل رد فعلي، قصة الخطف لا تحدث في الأندية الكبيرة".

وتابع: "بهذا الشكل الرياضة ستفسد السياسة، إذا كان نادي التعاون هو الوجهة المقبلة فنحن من نمد أيدينا للأندية العربية، حيث سبق لنا السماح بانتقال مصطفى فتحي إلى هناك".