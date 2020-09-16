مرتضى يوجه 10 رسائل للاعبي الزمالك بعد رحيل كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن القلعة البيضاء.

وكان باتريس كارتيرون أبلغ الزمالك اعتذاره عن عدم استكمال مهمة قيادة فريق الكرة بالنادي لظروف خاصة.

ووجه مرتضى 10 رسائل للاعبي الزمالك خلال الاجتماع كالتالي:

"حاولنا إثناء كارتيرون عن الرحيل، لكنه اتخذ قراره وأصر عليه رغم تنفيذنا كل طلباته."

"اثبتوا أن الزمالك قوي بلاعبيه وأن ما حدث من كارتيرون عيب، والمسيرة ستسير رغمًا عنه، الأندية الكبيرة لا تقف على رئيس أو مدرب أو لاعب."

"من حسن الحظ أن كارتيرون أبلغنا قبل شهر من خوض دوري أبطال إفريقيا، وهذا الوقت كافي من أجل التحضير لمواجهة الرجاء في نصف النهائي."

"من حسن حظنا أيضا أن المباريات المقبلة ليست أصعب من المباريات الماضية، والتي كان من بينها الأهلي، لا أعتقد أن هذه الكوكبة من اللاعبين ستخسر من طنطا على سبيل المثال."

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"كارتيرون أكد لي أنه وجد معاملة جيدة، يذكرني بواحدة ست متجوزة وعايزة تخلع، جوزها جابلها شقة في مراسي وعربية، لكن هي أنتمت مع واحد تاني."

"سيتولى جهاز فني مؤقت بقيادة طارق يحيى مهمة الفريق خلال الفترة الحالية لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال أسبوع."

"مع احترامي لكارتيرون، لا يوجد مدير فني أقوى من اللاعبين في الملعب، اللاعبون هم من يفعلون كل شيء."

"مجلس الإدارة حزين من الموقف، لا يجب حدوثه في ناد كبير أو من مدرب بحجمه تولى تدريب عدة منتخبات."

"سنبحث عن مدرب أفضل من كارتيرون، رغم أنه عندما تعاقدنا معه كان يجلس في المنزل، وكان تجديد عقده بالمبلغ الذي طلبه."

"أشاهد جميع مباريات الزمالك، كل اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم، ونتمنى التوفيق لكم فيما هو قادم."