رئيس لجنة المسابقات يكشف موعد نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي سوف تنتهي بنهاية شهر أكتوبر.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت في وقت سابق عن جدول ما تبقى من مباريات الدوري حتى الجولة الـ33، ليتبقى الإعلان عن الجولة الأخيرة.

وقال حسام الزناتي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس1" "كان الله في عون جميع من يعمل في منظومة كرة القدم، الوضع ليس سهلاً، لكن الجميع يحاول".

وتابع "الجدول الذي قمنا بالإعلان عنه مؤخراً نهائي ولا تعديل فيه، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد المباريات الأفريقية لم يكن هناك أي عائق للإعلان عن باقي الجدول".

وأضاف "وضعنا موعد لمباريات دور الـ16 بكأس مصر للأهلي والزمالك، وأيضا تم الإعلان عن موعد مباراتين في ربع النهائي، وفقا للمتأهل من مباراتي الأهلي والزمالك ستعلن باقي المواعيد".

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وأكمل "بعد انتهاء مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سوف نعلن عن موعد الجولة الأخيرة من الدوري، نريد العمل بمبدأ تكافؤ الفرص".

وشدد "إن شاء الله الدوري سوف ينتهي بنهاية شهر أكتوبر".

واستمر "لا اتابع ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي لكن تم ابلاغي بأن هناك بعض الاعتراضات وأن هناك ظُلم لبعض الأندية وتم الاستناد لبعض التواريخ غير الحقيقية، نحن كنا نعلم أن الأهلي سيلعب 17 أكتوبر والزمالك 18 أكتوبر وبيراميدز 20 أكتوبر".

واستكمل "نتعامل بشكل عادل مع جميع الأندية، قبل المواعيد الجديدة لدوري أبطال أفريقيا الزمالك كان سيلعب قبل الأهلي والجميع ظن أن نفس الترتيب سيحدث بعد التعديل، لكن بعدما تأكدوا من أن المواعيد مغلوطة، الجميع شعر بأن موعد المباريات لا مشكلة".

واختتم "أتواصل مع جميع الأندية، ولم يعترض أحد، وأعتقد أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك صرح بأنه لا مشكلة بعد معرفة الموعد الجديد لمباراة الزمالك في أفريقيا".