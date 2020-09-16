مرتضى: وفد من الزمالك إلى أوروبا للتعاقد مع مدرب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، للعروض المقدمة له للبقاء في القلعة البيضاء، وإبلاغهم رسميا بعدم استمراره.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة "الزمالك": "لا يوجد مدرب أو لاعب سيستمر بالإكراه داخل النادي، كارتيرون لم يتدخل أي أحد في عمله، وكان يختار التشكيل الذي يريده".

وأضاف: "لا يوجد ناد يقف على رئيس أو مدرب أو لاعب، حزين ومصدوم من قرار كارتيرون، لأننا كنا نأمل أن يستمر معنا هذا الشهر حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "لا نخلي مسؤوليتنا أمام الجاهير، نحن جزء من الجماهير وهذا هو قدر الزمالك، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل، ولدينا ثقة تامة في اللاعبين الأفضل في العالم العربي وإفريقيا".

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وتابع: "حاولنا إثناء كارتيرون عن الرحيل، لكنه اتخذ قراره، وسنقوم بتعيين جهاز فني مؤقت، لدينا حالة طوارئ الآن والجهاز الفني الوطني المؤقت سيبذل ما بوسعه لتجاوز هذه المرحلة الحالية".

وأكمل: "سيسافر وفد من الزمالك إلى أوروبا للبحث عن مدرب أجنبي على أعلى مستوى يليق بنادي الزمالك، المدير الفني الجديد سيقود الفريق في دوري أبطال إفريقيا والموسم المقبل".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "شرطنا الوحيد للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد هو ألا يقول أنه غير جاهز لاستكمال المسيرة، لدينا شهر وهذا وقت كافي للاستعداد لدوري أبطال إفريقيا".

يُذكر أن الزمالك سيلتقي أمام الرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.