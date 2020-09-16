كواليس الاجتماع.. مرتضى منصور طلب كارتيرون بالبقاء ومنحه عدة عروض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أذاعت قناة الزمالك الاجتماع الذي دار بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في حضور مجلس الإدارة قبل رحيل المدرب.

وعرض مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض على كارتيرون التراجع عن الرحيل والاستمرار في نادي الزمالك لمدة شهر حتى انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مرتضى منصور في حديثه لكارتيرون :"الشرط الجزائي لن يجعلنا أغنياء، جماهير الزمالك بالملايين، وكلهم يحبونك وحملوك على الأعناق من قبل وسامحوك في بعض المباريات".

وتابع رئيس الزمالك :"أعرف أن قائد المركب يقفز منها عندما تغرق فقط، لكن الآن المركب تسير بصورة طبيعية رائعة، فلماذا الرحيل إذاً؟".

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وأردف رئيس الزمالك في حديثه للفرنسي :"سنقوم باستئذان النادي الذي تعاقدت معه ونطلب أن تظل مع الفريق حتى انتهاء دوري أبطال إفريقيا، وسنتنازل عن الشرط الجزائي، وسترحل بعدها محافظاً على سمعتك كما هي".

وواصل مرتضى قائلاً :"فزت بلقبين، وأمامك كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، وطريقك كله مضيء، وهذا أفضل بكثير من الرحيل إلى أي بلد عربي من أجل الملايين".

وأنهى رئيس الزمالك :"سنكتب كل ما عرضته عليك من تنازل عن شرط جزائي واستمرار لشهر واحد فقط والحصول على موافقة ناديك الجديد، في عقد، ثم ننهي العلاقة بعد ذلك بكل ود واحترام".

ورد كارتيرون على رئيس الزمالك بعد الانتهاء من حديثه بأنه يطلب الحصول على مهلة للتفكير، ثم غادر الاجتماع قبل أن يعود مرة أخرى ليبلغه بقراره النهائي بالرحيل ودفع الشرط الجزائي.