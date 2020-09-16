محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال المتحدث باسم نادي الرجاء، سعيد وهبي، إنه يتحدى أن ينشر أحد صورة للاعبهم بدر بانون بقميص النادي الأهلي.
وأضاف وهبي ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس ـ :"هل هناك صورة للاعب بقميص الأهلي هل تم الإعلان عن الصفقة، نتحدى أن يكون هناك صورة لبدر بانون بقميص الأهلي".
وشدد المتحدث باسم نادي الرجاء، على تركيزهم خلال الفترة الجارية على المباريات المتبقية بالبطولات التي يُشاركون بها للتتويج بها.
وأتم المتحدث باسم نادي الرجاء حديثه فيما يُثار عن تعاقد الأهلي مع لاعبهم بقوله:"في نهاية السنة يكون لكل حديث مقام".
وتطرق سعيد وهبي، في حديثه عن مصير لاعبهم حميد أحداد، بقوله:"هو لاعب تم التعاقد معه على سبيل الإعارة من الزمالك لنهاية الموسم، وعلاقتنا بالزمالك وطيدة وتاريخية".
وبسؤاله عن رؤيتهم لرحيل كارتيرون من صفوف الزمالك قبل مواجهتهم، رد متحدث الرجاء بـ :"هو قرار داخلي لنادي الزمالك، وليس لدينا أي تعليق والزمالك نادي كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر تعاقد الأهلي مع بدر بانون؟.. المتحدث باسم "الرجاء": هل هناك صورة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.