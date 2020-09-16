فاروق جعفر: الزمالك مَن صنع اسم كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك، قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، بالرحيل عن النادي، مؤكدا أن المدرب صنع اسمه وشعبيته بين أسوار القلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات لقناة "الزمالك": "توقيت قراره غريب، كارتيرون لم يكن له أي تاريخ في مصر حتى مع تدريبه لوادي دجلة والأهلي، الزمالك هو مَن صنع تاريخه واسمه في مصر".

وأضاف: "كان يتم توفير كل مطالب كارتيرون، وحصل على شعبية وجماهيرية بسبب الزمالك، وارتفعت أسهمه بعد الفوز بالسوبر الإفريقي والسوبر المصري والفوز على الأهلي في الدوري العام".

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وأكمل: "عند توقف النشاط بسبب كورونا كان هو مَن طلب التجديد، هناك عقود كان يجب الالتزام بها، لكن يبدو أنه اتفق مع ناد آخر بدليل دفعه للشرط الجزائي، وتأجيل دوري الأبطال سهَّل له الأمر".

وأوضح: "قرار كارتيرون ورائه مكاسب شخصية، لقد طلب الرحيل دون أي مبرر ولم يشير إلى وجود أي تقصير من جانب النادي في شيء".

وأكمل: "رغم وجود إخفاقات لكارتيرون في بداية مشواره مع الزمالك، لكن بعد دعمه ليستمر وتحقيق الإنجازات قام بما فعله، هل هناك في الشرق الأوسط من يمتلك لاعبين مثل الزمالك؟".

وأتم المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك تصريحاته قائلا: "مرتضى منصور رئيس النادي قام بتكليفنا بالبحث عن مدير فني صاحب اسم كبير لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفا لكارتيرون".