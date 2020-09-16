"مهزلة غير مسبوقة".. مرتضى منصور يرد على رحيل كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن ضغط المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز كان وراء قرار الفرنسي باتريس كارتيرون بالرحيل عن النادي، مشيرا إلى أنه لم يبلغ الإدارة بتلقيه أي عرض.

ونشرت قناة الزمالك مقطع فيديو من اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم الثلاثاء، والذي قال فيه مرتضى: "طلب كارتيرون مساء أمس الإثنين الرحيل وأبلغ النادي بأنه يعتذر عن عدم استكمال مهمته وسيدفع الشرط الجزائي".

وأضاف: "عندما استفسرنا عن سبب رغبة كارتيرون في الرحيل، قال إنه مرهق من ضغط المباريات وبعض الظروف، وقال كيف أتعادل مع سموحة بهذا الفريق، وإنه يرغب في السفر صباح اليوم التالي".

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وأوضح: "شكوى كارتيرون من ضغط المباريات جائت بسبب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الذي أصر على عودة الدوري ووضع جدول المسابقة بخوض مباراة كل 48 ساعة".

وأكمل: "قرر كارتيرون دفع الشرط الجزائي في عقده، ما يفعله (هزار وتهريج)، القصة لا تتمثل في الشرط الجزائي بل تتعلق بجماهير بالملايين، إنه يهرب من مركب تسير بشكل جيد وليست غارقة".

وأكد: "هناك شيء غير مضبوط، قال إنه لا يمتلك عرض وبالتأكيد هذا غير صحيح، وفي حديثه بعد مباراة الإنتاج كان سعيدا ولم تكن هناك أي مشاكل أو مبرر لرحيله".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "ما حدث مهزلة غير مسبوقة، سنخوض خمس مباريات في الدوري أولهم يوم الجمعة المقبل، قبل خوض مباراتين في غاية الأهمية أمام الرجاء المغربي من أجل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا".