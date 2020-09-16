ميدو: كارتيرون كان يدرس الرحيل عن الزمالك منذ اسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق الاعلامي أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون بالرحيل عن الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس عبر قناة النهاي:" كارتيرون كان يدرس الرحيل عن الزمالك منذ اسبوعين".

وأضاف:" المدرب الفرنسي اشتغل على العرض في الخفاء حتى وجد اللحظة المناسبة للإعلان، كان يبحث عن مستقبله".

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وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن كافة محاولات إدارة الكرة والنادي للإبقاء على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قد باءت بالفشل.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك بات مؤكدًا.

وقال المصدر: "كل المحاولات فشلت، كارتيرون رحل وأصبح خارج الزمالك وقُضي الأمر وانتهى".

الجدير بالذكر أن كارتيرون طلب الرحيل من نادي الزمالك بشكل مفاجيء، بعدما تلقى عرض مالي ضخم بحسب ما أكده مصدر ثالث لمصراوي.