ميدو: "مقدرش أتأخر عن الزمالك والونش أفضل مدافع في مصر"

أكد أحمد حسام ميدو أنه لن يتأخر عن الزمالك في حال وصل له عرض لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وكان باتريس كارتيرون رحل عن الزمالك بعدما دفع الشرطالجزائي الذي يتضمنه عقده.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "بالطبع حال وصول عرض لي من الزمالكلن أتأخر عن الفريق ولكن الأمر يحتاج أيضا لتفكير ولم يحدثني أي شخص من الأساس لتدريب الفريق في الوقت الحالي".
وختم حديثه قائلا: "محمود حمدي الونش مدافع الزمالك أفضل مدافع في مصر بلا منازع ويتفوق على رامي ربيعة وياسر إبراهيم وتطور كثيرا".
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