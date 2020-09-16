مجدي عبد العاطي يكشف أسباب رفضه تدريب طنطا مرتين

أكد مجدي عبد العاطي، مدرب أسوان السابق، أنه تفاجئ بأن الجميع يهنئه بتعيينه مدربا لسموحة.
وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجهاز المعاون سبب تعثر مفاوضاتي مع سموحة لتولي تدريب الفريق".
وأكمل: "تلقيت عرضا لتدريب طنطا بعد استقالة أيمن المزين في المرة الأولى، لكني رفضت لأن العرض لم يكن مرضيا لطموحي".
وأضاف: "أفضل أن أكون الفريق بنفسي حتى يمكن محاسبتي على نتائجه، لأنني حتى وإن اجتهدت وساعدتهم علىالبقاء، فكان الأولى أن استمر مع أسوان خاصة أنه كان التحدي بالنسبة لي".
وأشار: "طنطا عرض علي اليوم تدريب الفريق من الموسم الجديد موسم ونصف لكن من الصعب العودة للدرجة الثانية مرة أخرى".
وأتم: "هناك صعوبة شديدة حاليا في فريق طنطا، فاللاعبين حالتهم النفسية أصبحت صعبة بالرغم من أن هناك فرصة لبقاءهم".
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