مجدي عبد العاطي: لم أتردد في الرحيل عن أسوان.. وتوقعت ظهورهم بشكل جيد مع كشري

أكد مجدي عبد العاطي، مدرب أسوان السابق، أنه لم يتردد في الرحيل عن الفريق.

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أتردد في

الرحيل عن أسوان، الفريق كان يعاني من أزمة مالية، ولم أرحل للأسباب مالية لأنني كان من الممكن الاستمرار خلال فترة كورونا وخوض تدريبات فقط، كما أن مجلس الإدارة دفع المستحقات لكل أعضاء الجهاز إلا أنا لأنني كنت مستقيلا".

وأكمل: "تلقيت عروض كثيرة عندما كنت مديرا فنيا لأسوان ولكني رفضت".

وأتم: "توقعت ظهور أسوان بشكل جيد في الدوري مع أحمد كشري، وأتمنى بقاء الفريق في الدوري هذا الموسم".