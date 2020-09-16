صن داونز : لا يوجد مقارنة بين الدوري المصري والجنوب إفريقي

أكد خالد علي المتحدث الرسمي لنادي صن داونز الجنوب إفريقي أنه لا يوجد منافسة بين الدوري المصري ونظيره في جنوب إفريقيا.
وقال خالد علي في تصريحاته عبر برنامج أوضةاللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "من الصعب وجود أكثر من مستثمر في الأندية المصرية بسبب عدم انتظام المسابقة".
وأضاف: "حُكام الديربي في جنوب إفريقيا بيكونوا حكام محليين ولا يوجد مقارنة بين الدوري المصري والجنوب إفريقي بسبب عدم انتظام المسابقة الأولى".
ختم حديثه قائلا: "رئيس نادي صن داونز كان من أكثر مُحبي ومُشجعي ميدو في توتنهام"
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