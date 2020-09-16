مجدي عبد العاطي: رئيس الزمالك منح كارتيرون مناخ هادئ

أكد مجدي عبد العاطي، مدرب أسوان السابق، أن تعامل رئيس الزمالك مع كارتيرون جيدا جدا. وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رحيل كارتيرون عن الزمالك ليس بسبب الإدارة، فتعامل رئيس الفريق كان جيدا جدا معه". الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رحيل كارتيرون عن الزمالك ليس بسبب الإدارة، فتعامل رئيس الفريق كان جيدا جدا معه". وأكمل : "رئيس الزمالك منح لكارتيرون جميع الأجواء الهادئة، وتدريب الزمالك شرف لأي مدرب تولى المهمة الفنية للفريق".

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