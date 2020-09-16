وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي رسالة خاصة إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب في الوقت الحالي.
وقال موسيماني في تصريحاته عبربرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أتمنى لك الشفاء يا مؤمن وستعود أقوى من الأول".
من جانبه قال ميدو إن الحب والدعم يظهر من الجميع لمؤمن الذي يتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة.
ويعاني مؤمن من إصابة مزمنة جعلته يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب صن داونز لمؤمن زكريا: ستعود أقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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